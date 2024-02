Giovanni Russo ucciso sull'uscio dal vicino Alex Ventura. FOTO

Vittoria - Ucciso sull'uscio di casa di un amico, in via Colle d'Oro al quartiere Celle, dal dirimpettaio. Giovanni Russo, 23 anni, vittoriese, incensurato, è stato ucciso ieri sera poco dopo le 21 sull'uscio della casa di un amico cui era andato a far visita. A sparargli alla testa Alex Ventura, 29 anni, vittoriese, diripettaio.

Ambienti investigativi riferiscono che i due potrebbero aver avuto dissidi nella attività di spaccio di droga e segnatamente cocaina. Alex Ventura è figlio di Emanuele Ventura ed rampollo emergente della famiglia mafiosa che da anni gestisce spaccio e traffico di droga a Vittoria. Ora si trova ristretto nel carcere di Ragusa, dopo che lo stesso si è costituito, un'ora dopo il delitto, tramite il suo avvocato ai carabinieri.

La scorsa notte le gambe insanguinate di Giovanni Russo apparivano riverse sull'uscio della casa in cui è stato freddato mentre la Scientifica eseguiva tutti i rilievi.

Russo lascia la compagna, due figli e la madre.

Alle domande della sostituta procuratrice di Ragusa Ottavia Polipo Alex Ventura non ha risposto, limitandosi a dichiarare di aver esploso i colpi di arma da fuoco diretti alla testa del suo avversario. Il presunto assassino abita proprio di fronte il luogo del delitto.

Ventura sarà interrogato entro 48 ore dal Gip per la convalida del fermo.