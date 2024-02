Incendiate due auto a Pozzallo. Una era di un ex carabiniere

Pozzallo - Incendio nel cuore della notte a Pozzallo. E’ accaduto in Via Antonio Gramsci, dove ignoti hanno dato fuoco a tre autovetture. L’incendio è di natura dolosa. Ad essere preso di mira, in primis, è stato il veicolo di un carabiniere in pensione, che risiede nel quartiere.

Due le autovetture distrutte dalle fiamme, complessivamente, una terza è salvata solo grazie al tempestivo intervento del proprietario. I vigili del Fuoco del distaccamento di Modica sono arrivati per spegnere le lingue di fuoco nel cuore della notte ma, come detto, poco o nulla è rimasto delle due autovetture. Sul posto sia i carabinieri della Stazione di Pozzallo che la polizia locale.