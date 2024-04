Fiammata barbecue nella grigliata di Pasquetta, tre giovani ustionati

Belpasso, Catania - Pasquetta in dramma per tre giovani di 19 anni, rimasti gravemente ustionati da una fiammata sprigionata da un barbecue nella contrada "Segreta" delle campagne di Belpasso. Pare che l'uso improprio di una bottiglia di alcool abbia scatenato l'improvvisa esplosione di fiamme, colpendo violentemente i presenti. Sono stati gli amici con i quali erano in compagnia ad allertare i soccorsi. Le ambulanze del 118 sono giunte tempestivamente sul luogo dell'incidente, e il personale medico ha immediatamente provveduto a trasportare i tre giovani al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Uno dei malcapitati è stato trasportato in codice rosso, in quanto ha riportato gravi ustioni su varie parti del corpo, tra cui il viso, le braccia e le gambe.