Perde il controllo della sua moto, muore Salvatore Lo Bue, 64 anni

Valderice, Trapani - È di un morto il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 187 direzione Buseto-Trapani. La vittima è Salvatore Lo Bue, 64 anni di Erice. L'uomo viaggiava in sella ad una moto Honda. Lo Bue non è riuscito a governare la motocicletta sulla quale viaggiava dopo che nell'affrontare una curva, la ruota dell'Honda ha toccato del pietrisco che si trovava lungo la carreggiata e che avrebbe fatto sbandare il mezzo. Il volo sull'asfalto non gli ha dato scampo. Neppure il casco che indossava è riuscito a proteggerlo.

Dai primi accertamenti effettuati dai vigili urbani di Valderice, Lo Bue mentre percorreva la statale 187 avrebbe prima sorpassato a tutta velocità un'automobile che lo precedeva. Nel rientrare nella sua corsia però si è ritrovato all'inizio di una curva che probabilmente non ha saputo affrontare forse anche per l'elevata velocità. Quando ha toccato il pietrisco che si trovava lungo la carreggiata, questo gli ha fatto perdere l'equilibrio e il controllo del mezzo stesso, a quel punto è arrivata la caduta rovinosa battendo violentemente il capo. L'impatto è stato letale Lo Bue è deceduto sul colpo. Il sinistro si è verificato attorno alle 17,30 in territorio di Valderice.

Alcuni testimoni hanno dato l'allarme al 112, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso del centauro, i carabinieri e anche i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi. Per alcune ore il traffico lungo la statale è stato rallentato per permettere i rilievi e per rimovere la motocicletta.