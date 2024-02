Incidente allo svincolo di Taormina, morto un uomo

Taormina - Tragico il bilancio dell'incidente accaduto intorno alle 17 allo svincolo di Taormina dell'autostrada A18. Un uomo, 84anni, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro il muro tra la galleria e la bretella stessa che consente l'ingresso nella cittadina jonica. Lo svincolo è rimasto chiuso al traffico per due ore in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale di Giardini Naxos e un'ambulanza del 118. Non risultano altri veicoli coinvolti, per il conducente dell'auto si sono rivelati fatali le ferite riportate dopo l'impatto.

La vittima, I.P., residente a Roccalumera, era alla guida di una Fiat Panda.