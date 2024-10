Il vittoriese Vincenzo Nicosia muore investito a Firenze

Firenze - È morto ieri mattina all’alba a Strada in Chianti, lungo la regionale 222 “Chiantigiana,” Vincenzo Nicosia, 59 anni, originario di Scoglitti, frazione di Vittoria. La tragedia ha scosso la comunità locale, mentre la polizia dell’Unione del Chianti ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Nicosia viveva da alcuni anni a Firenze con la sua famiglia e lavorava in una delle aziende di cotto a Impruneta, dove era ben voluto dai colleghi. Era un uomo di famiglia, descritto come affettuoso e responsabile, e si dedicava al lavoro con passione. La notizia della sua morte ha suscitato commozione e tristezza tra chi lo conosceva.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo stava andando a lavorare come di consueto. Ieri mattina, arrivato alla Martellina, si era fermato a fare colazione in un bar del posto. Tuttavia, la sua routine è stata interrotta tragicamente. Appena uscito dal locale, mentre attraversava la strada per recarsi al parcheggio, è stato investito da un’auto il cui conducente, un ottantenne, ha accusato un malore subito dopo l’incidente. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’urto con la prima vettura non fosse fatale. Tuttavia, il violento impatto ha sbalzato Nicosia al centro della carreggiata, dove è stato colpito da una seconda auto in transito, che procedeva verso Strada in Chianti. La dinamica complessa ha sollevato interrogativi sulle condizioni di visibilità e sulle misure di sicurezza nella zona, frequentata da molti automobilisti e pedoni. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione e avviare le indagini. Gli agenti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori informazioni. La polizia ha anche chiesto la collaborazione di testimoni che possano fornire dettagli utili a ricostruire l'accaduto.

Sposato, Vincenzo lascia tre figli.