Incendio a Randello la scorsa notte

Ragusa - Nel corso della notte è stato circoscritto l'incendio che si è sviluppato nell'area attrezzata demaniale di Randello; restano da spegnere alcuni focolai non raggiungibili dalla squadre a terra; le squadre dei vigili del fuoco permangono in sito a vigilare sulla evoluzione, in considerazione del probabile aumento del vento. A darne notizia i vigili del fuoco di Ragusa.