Incendio in una casa di Comiso, tratti in salvo due bambini

Comiso - Quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimasti coinvolti nel pesante incendio scoppiato la notte appena trascorsa in via Garcia Lorca, a Comiso. Le fiamme, che a quanto pare si sono propagate in maniera accidentale, hanno interessato una mansardina. L’allarme è scattato intorno alle 3,30 del mattino. Uno degli adulti si è subito adoperato per mettere in sicurezza i piccoli mentre l’altro ha cercato, senza successo, di spegnere il rogo. Nel frattempo, sono intervenuti due vicini di casa uno dei quali, per accedere all’abitazione, ha sfondato la porta d’ingresso a pugni e a calci. L’altro, invece, con l’estintore ha cercato di spegnere l’incendio. Sul posto, i primi a intervenire gli agenti della polizia del servizio Volanti che si sono occupati di mettere in sicurezza tutti gli occupanti dell’abitazione. Nel frattempo, l’arrivo dei Vigili del fuoco che ha consentito di spegnere definitivamente il rogo. E’ arrivata anche l’ambulanza del 118.

Uno dei due adulti ha riportato intossicazione da fumo per cui è stato sottoposto a cure specifiche. Nessun problema per l’altro adulto e per i due bambini. Ha dovuto ricorrere alle cure mediche il vicino che ha dato una mano e che ha sfondato la porta, medicato per escoriazioni al Pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria. Ingenti, da una prima stima, i danni causati dall’incendio.