Incidente a Siracusa, il 18enne morto in moto è Gabriele Scavone

Siracusa - Doveva compiere 19 anni. È Gabriele Scavone la vittima dell'incidente mortale della scorsa notte a Siracusa.

Appassionato di calcio, frequentava la quinta classe all’istituto Rizza di Siracusa. Proprio dalla scuola, arriva un sentito messaggio di cordoglio. “Gabriele era un bravissimo ragazzo, uno studente della classe 5AW indirizzo grafica e comunicazione che continueremo sempre a ricordare per la sua generosità, per il garbo dei modi, il buon carattere, e per la sua voglia di vivere. Riposa in pace Gabriele, sarai sempre nei nostri cuori”, si legge sulla pagina social della scuola, dove è stata pubblicata anche una foto di Gabriele spensierato e felice in occasione di un recente viaggio di istruzione. I funerali saranno celebrati lunedì nella chiesa del Pantheon.

Erano circa le 4 del del mattino quando, per cause al vaglio della Municipale di Siracusa, avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava insieme ad un amico, in traversa Torre Milocca poco dopo l’intersezione Arenella/Terrauzza, in direzione Siracusa. In un tatto in curva, l’incidente. L’urto, probabilmente contro un albero, è risultato fatale per il ragazzo. All’arrivo dei soccorsi, il suo cuore aveva già cessato di battere. Vani i disperati tentativi di rianimarlo. Ferito l’amico, le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. È ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa.