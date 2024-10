Incidente sul lavoro a Belpasso, morto un falegname di 60 anni

Belpasso, Catania - Una tragica fatalità.

Incidente mortale sul lavoro, questo pomeriggio, all’interno di una falegnameria di via Pio La Torre a Piano Tavola, frazione di Belpasso. A perdere la vita il titolare che sarebbe rimasto vittima di un tragico destino. Sembrerebbe che l’uomo, 60enne, per evitare dei pannelli di legno che gli stavano cadendo addosso, sarebbe caduto battendo violentemente la testa contro un macchinario morendo sul colpo.

Un operaio, che in quel momento era all’interno del locale, ha dato l’allarme per quanto accaduto allertando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118 ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Belpasso e della Compagnia di Paternò per avviare gli accertamenti del caso. La versione dell’incidente fatale sarebbe stata confermata dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. La salma è stata infatti riconsegnata ai familiari come disposto dal magistrato di turno arrivato sul posto.