Incidente mortale a Prizzi, la vittima è Dario Mortellaro, 20 anni

Prizzi, Palermo - Santo Stefano Quisquina è sotto choc. Incredula, pietrificata, devastata da una notizia che ha sconvolto tutti. Perché Dario Mortellaro - la vittima dell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, in territorio di Prizzi, nel Palermitano, - era conosciuto da tutti e voluto bene davvero.

News Correlate Incidente mortale, auto contro camion a Prizzi

Dario Mortellaro era figlio di Pippo, ex assessore comunale della prima Giunta Cacciatore. E papà Pippo, consulente e segretario scolastico, morto per infarto qualche anno addietro, era non soltanto conosciuto, ma stimato, stimatissimo, dai suoi concittadini. Santo Stefano Quisquina conta appena 4mila abitanti e, inevitabilmente, ci si conosce un po' tutti. Dario era inoltre figlio di una insegnante dell'istituto comprensivo di Santo Stefano Quisquina.

Fra choc e dolore, il paese ha deciso di fermarsi. Erano in corso i festeggiamenti dell'amata Santa Rosalia, ma l'arciprete e il sindaco Francesco Cacciatore hanno deciso di annullare tutti gli eventi della giornata. Niente rassegna equestre oggi, né concerto dei Teppisti dei sogni. "Troppo sgomento, troppo dolore - ha detto il sindaco, mentre stava concordando il da farsi con l'arciprete - . Domani è la festa patronale, non sappiamo come muoverci. È certo che per oggi è tutto annullato, ma domani almeno i riti religiosi andranno fatti. Sarà proclamato - ha annunciato Cacciatore - il lutto cittadino, in concomitanza con la cerimonia funebre".

Aveva appena 20 anni.