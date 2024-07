Incidente mortale ad Acate, muore uomo a bordo di una 156

Acate - Incidente mortale ad Acate oggi pomeriggio in corso Indipendenza. Si è trattato di un sinistro autonomo in cui ha perso la vita un automobilista a bordo di un'Alfa 156.

Erano circa le 18 quando un romeno di circa 50 anni alla guida di un’Alfa 156 grigia ha perso il controllo della berlina mentre stava percorrendo corso Indipendenza. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’incidente è stato del tutto autonomo. Il mezzo è salito sul marciapiedi, ha buttato a terra un palo della pubblica illuminazione e ha fermato la sua corsa schiantandosi contro il muro di una gioielleria. Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni sul marciapiedi. L’uomo è morto sul colpo. Forse è stato colto da un malore che poi gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.