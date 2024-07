Vittoria, lei lo lascia, lui le incendia la casa, rischiando di ucciderla

Vittoria - L'incendio è doloso e i contorni della vicenda sono surreali. È stato un ragazzo di 28 anni ad appiccare il fuoco, ieri pomeriggio, all’androne di uno stabile che si trova in via Cacciatori delle Alpi, ad angolo con via principe Umberto a Vittoria.

L'uomo ha agito contro l'abitazione della sua ex, rea di averlo lasciato. Una donna di 35 anni è stata salvata da pompieri e forze dell'ordine e aiutata a scendere in sicurezza dal quarto piano mentre due bombole di gas a pianterreno rischiavano di esplodere.

Il 28enne è stato rintracciato nella notte e arrestato in attesa del provvedimento del magistrato.