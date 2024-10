Incidente, Ugo Vinci, 24 anni, studente di medicina, morto carbonizzato

Enna - Un tragico incidente ha colpito la comunità di Pergusa, frazione di Enna, dove un giovane di 24 anni, Ugo Vinci, ha perso la vita intrappolato all’interno dell’abitacolo di un’auto che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro la recinzione dell’autodromo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, suscitando grande commozione.

Secondo le prime ricostruzioni, Ugo si trovava a bordo dell'auto insieme ad altri due coetanei. Non è ancora chiaro il motivo per cui il conducente abbia perso il controllo del veicolo, che ha impattato violentemente contro la recinzione dell’autodromo, dando vita a un incendio devastante. Mentre il conducente e un altro passeggero sono riusciti a uscire in tempo dall’auto avvolta dalle fiamme, Ugo, seduto sul sedile posteriore, è rimasto intrappolato all'interno dell’abitacolo.

I carabinieri stanno indagando sull’incidente per chiarire le dinamiche che hanno portato alla tragedia. In particolare, si cerca di accertare se Ugo abbia perso i sensi a causa dell’impatto o se sia rimasto incastrato per altre ragioni. La tempestiva segnalazione di alcuni residenti della zona, che hanno udito il rumore dello schianto e notato le fiamme, ha permesso l'intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento di Enna, che hanno spento l'incendio, insieme ai carabinieri per effettuare i rilievi del caso e al personale sanitario del 118, chiamato a prestare soccorso ai feriti. Il conducente dell'auto e l’altro passeggero, entrambi trasportati all’ospedale di Enna, sono attualmente sotto osservazione, ma le loro condizioni non sembrano gravi. Ugo Vinci era conosciuto nella sua comunità e lavorava presso l’ospedale Cervello di Palermo. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo chi lo conosceva, ma anche la comunità di Pergusa, unita nel cordoglio per la tragica perdita di un giovane promettente.