Truffa dello specchietto: denunciati due giovani

Palazzolo Acreide - Un 25enne e una 24enne di Noto sono stati denunciati per avere tentato la truffa dello specchietto a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. I carabinieri sono intervenuti dopo avere ricevuto la segnalazione di un anziano palazzolese che, mentre percorreva una via del centro abitato, sarebbe stato affiancato dalla coppia e costretto a fermarsi dai due che lo hanno accusato di avere urtato la loro auto danneggiandone lo specchietto.

La vittima, intuito il raggiro, ha chiamato i militari facendo desistere i giovani che subito hanno tentato di scappare ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri. Espletate le formalità di rito, i due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria aretusea e dovranno rispondere di tentata truffa in concorso.