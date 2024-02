Sta meglio il cagnolino preso a fucilate a Comiso

Comiso - Il cucciolo di cane ferito alla schiena con pallini di un fucile da caccia nello scorso fine settimane è stato operato presso un centro veterinario di Siracusa e, allo stato, sta bene. Ne danno notizia il vice sindaco Giuseppe Alfano e il consigliere comunale Emilia Garofalo che fin dall’inizio hanno seguito la vicenda.

News Correlate Cane sparato con un fucile da caccia a Comiso

“Aspettiamo di conoscere il referto – dichiarano congiuntamente Alfano e Garofalo – per capire l’esatta dinamica che ha portato al grave ferimento del cane chiamato Gin e, nel caso, di concerto col sindaco Maria Rita Schembari che segue la vicenda, intraprendere le opportune azioni legali”. Il cucciolo è stato rinvenuto sulla SS115, in territorio di Comiso, dopo la segnalazione effettuata al consigliere Garofalo da parte di una signora che l’ha ritrovato impaurito, smagrito e con una profonda ferita tale da far vedere l’osso della scapola sottostante.

Le associazioni di volontariato, in particolare l’associazione Anpana ODV, si stanno muovendo per una raccolta fondi al fine di sostenere le spese sanitarie.