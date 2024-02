Si ribalta con l'auto, muore l'orologiaio Giovanni Pollicino

Mondello, Palermo - Si chiamava Giovanni Pollicino la vittima dell’incidente stradale che è avvenuto ieri sera in via Mattei a Mondello. Aveva 62 anni ed era un orologiaio residente a Carini.

Pollicino stava guidando la sua Mercedes quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’auto si è ribaltata e l’uomo è stato catapultato fuori dall’abitacolo. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato Pollicino in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove però è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.