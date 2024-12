L'assurda morte di Matteo, attaccato da un cinghiale si è sparato a una gamba, morto dissanguato

Foggia - Matteo Vergura aveva 34 anni. Il suo corpo è stato trovato, nei pressi di una masseria a poca distanza da Monte Sant'Angelo, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2. Secondo quanto è stato ricostruito, il ragazzo aveva passato la serata lì, insieme agli amici che poi hanno scoperto il cadavere. E ora l'ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella dell'incidente di caccia, e di un incontro ravvicinato (e inaspettato) con un cinghiale.

Dopo che il 34enne ha passato la sera insieme ai suoi amici nella masseria in località Monte Bosco, nelle campagne intorno a Monte Sant'Angelo, ha deciso di allontanarsi per andare a caccia.

Poi il ritrovamento del suo corpo intorno alle 2 di notte, con profonde ferite agli arti. I carabinieri sono intervenuti e hanno lavorato per ricostruire l'accaduto, e l'ipotesi più accreditata al momento riguarda un incontro ravvicinato con un cinghiale e un colpo di fucile partito per errore, o forse per paura. In questo modo il giovane avrebbe finito per ferirsi al ginocchio, e morire poi dissanguato. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori risposte.