Massimo Lopez investito a Roma da una moto pirata: l'attore 72enne portato in ospedale

Roma - Travolto da un pirata della strada: paura per l'attore Massimo Lopez, 72 anni originario di Ascoli Piceno nelle Marche, al termine di "Dove eravamo rimasti" in scena al Teatro Olimpico. L'allarme è scattato venerdì sera poco dopo le 23,30 quando l'artista, appena uscito dopo lo spettacolo in cui duetta con il collega Tullio Solenghi, era ancora nei pressi di piazza Gentile da Fabriano in compagnia di un gruppo di colleghi e amici. Da quanto è stato possibile ricostruire fin qui, un centauro in sella a una moto a causa dell'alta velocità avrebbe perso il controllo della guida lungo via Antonio Allegri da Correggio. La moto quindi sarebbe scivolata per diversi metri prima di colpire il comico che è stato scaraventato a terra. Il centauro invece, uno volta recuperata la moto e approfittando della confusione, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

L'artista è stato subito soccorso dagli amici che lo hanno trasportato in ospedale. A causa dell'impatto con la moto ha riportato una microfrattura al naso e una lussazione a una mano. Dopo essere stato medicato, Lopez è tornato subito in scena sul palco del Teatro Olimpico. Infatti è stata annullata solamente una recita pomeridiana. Il manager Alessandro Lopez ha poi specificato che il pubblico «è stato tempestivamente avvisato dal teatro e i biglietti della parte annullata sono stati distribuiti per altri orari e giornate disponibili». Confermate pure le prossime date della tournèe come annunciato dal collega Solenghi: «Lo spettacolo è finito stasera (ieri ndr) alla grande. Ora vogliamo tornare alla splendida normalità della nostra tournée - ha detto Solenghi- che andrà avanti fino a metà febbraio». Tutto pronto per le prossime date in calendario: a Cassino, Aprilia, San Marino, Arezzo, poi Genova, Piacenza, Firenze fino alla sosta natalizia.

Mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Dopo lo schianto, l'artista ha sporto denuncia su quanto avvenuto all'uscita del teatro. Presenti al momento dell'investimento anche numerosi testimoni che hanno fornito dettagli utili per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire all'identità del pirata della strada. A partire dalla targa e dalla moto: informazioni su cui si stanno concentrando gli investigatori per chiudere il cerchio delle indagini.