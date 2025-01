La boa spiaggiata a Costa di Carro di Sampieri è stata rimossa. FOTO. VIDEO

Scicli - Pesa duemila chili, ha un perno inferiore lungo nove metri. È stata rimossa oggi pomeriggio la boa luminosa spiaggiata a Costa di Carro di Sampieri nella notte tra sabato e domenica scorsi. Era stata una fotografa di Modica che frequenta i luoghi per ritrarre tramonti a segnalare lunedì scorso la presenza della grande boa che sbatteva contro gli scogli nella parte di scogli che dalla spiaggetta di Costa di Carro volge verso Punta Corvo.

In questi giorni, dopo diversi sopralluoghi del sindaco Mario Marino e dell’assessore alla protezione civile Enzo Giannone, si è messa in moto la complessa macchina della protezione civile volta a rimuovere il pericolo. L’area era stata immediatamente transennata, ma il dubbio riguardava il tipo di intervento da effettuare: via terra o via mare? Alla fine si è scelto di intervenire via terra con un grande gru gommata che ha prima alzato la boa e poi l’ha caricata su un camion con rimorchio. Hanno collaborato i vigili urbani di Scicli e gli uomini della protezione civile.

La boa luminosa è marcata Floatex e nessuno sinora ne ha rivendicato la proprietà. Potrebbe provenire da una piattaforma petrolifera o da un depuratore con scarico a mare. Finora non sono pervenute segnalazioni in tal senso da parte di alcuno. È giunta a Sampieri dopo essere stata disarcionata dai flutti della mareggiata di venerdì 17 gennaio; è probabile che abbia percorso in acqua moltissime miglia.