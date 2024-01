La Madonna di Punta Secca Stella Maris inghiottita dalla mareggiata

Santa Croce Camerina - La forte mareggiata di questi giorni ha colpito gran parte del litorale ibleo, nella riviera di Santa Croce Camerina, in particolare a Punta Secca, grandi e impetuose onde hanno scavalcato la barriera artificiale che difende il piccolo porto, e in alcuni punti ha fatto breccia.

A pagare le conseguenze di questa incessante mareggiata è stata l’opera artistica di Gianni Giacchi, un dipinto sacro in acrilico, su uno dei grandi massi che proteggono il porticciolo. L’opera era stata realizzata appena un anno fa nel mese di febbraio ed era intitolata: “La Madonna di Punta Secca”. Rappresentava la Madonna di Porto Salvo o Stella Maris (Stella del mare), un titolo, fra i più antichi, della vergine Maria.

Il titolo è utilizzato per enfatizzare il ruolo di Maria come segno di speranza e come stella polare per i cristiani; con questo titolo, la Vergine Maria è invocata come guida e protettrice di chi viaggia o cerca il proprio sostentamento sul mare. Infatti ogni 15 agosto a Punta Secca si venera e si festeggia “La Madonna di Porto Salvo”. La raffigurazione Sacra era stata tra l’altro, benedetta in una cerimonia pubblica subito dopo la sua realizzazione ed era diventata un punto di attrazione per tante persone e turisti che in estate vengono a visitare e a godersi le spiagge dorate e i luoghi di Punta Secca.

Selfie e video erano un obbligo, insieme alla famosa “Casa di Montalbano”. L’autore, Gianni Giacchi, è molto dispiaciuto per quanto è accaduto, ma, come ha dichiarato in un suo profilo social: “...la Madonnina risorgerà più bella di prima".