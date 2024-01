“Mondello quando piove diventa Venezia”, Striscia e Stefania Petyx

Palermo - Venezia? No, Mondello.

Palermo, la frazione di Mondello durante la stagione invernale viene sommersa dalle piogge. Ogni anno la storia si ripete, alcune strade diventano impercorribili per la quantità d’acqua e, come denunciato da Striscia La Notizia durante un servizio della giornalista siciliana Stefania Petyx, “a Mondello c’è chi ha scelto di cavalcare l’onda e dare vita a una serie di improbabili sport acquatici”.

Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di venerdì 5 gennaio, l'inviata Stefania Petyx si è recata a Mondello che spesso "assomiglia a Venezia". "E infatti, negli anni, qui a Mondello c'è chi ha scelto di cavalcare l'onda e dare vita a una serie di improbabili sport acquatici", ha detto Petyx, mostrando riprese di persone che si sono messe a fare surf sulle strade del quartiere.

"Queste canalette, se le vai a guardare, sono piene di terra", ha detto un cittadino, dichiarando chei tombini verrebbero puliti una volta ogni due anni, se non di più. "In realtà, pur essendo la Beverly Hills di Palermo, Mondello, al di là della pulizia delle strade e dei tombini, ha un problema di fognatura cronico", ha spiegato Petyx.

Giusi Badalamenti dell'associazione Aiace di Palermo ha spiegato che "gli allagamenti denotano un'insufficienza della rete fognaria, con un depuratore che raccoglie acque bianche e acque nere, quindi è ridimensionato". La conseguenza, ha spiegato Petyx, è che quando piove tanto, le fogne non reggono più e scaricano l'acqua a mare. Per questo motivo, l'inviata si è recata all'Azienda Municipalizzata che si occupa della gestione delle fogne e del depuratore. "Noi abbiamo provato in tutti i modi ad avere una risposta: abbiamo scritto mail, abbiamo telefonato, siamo venuti di presenza, ma nessuno ci ha voluto rispondere. Evidentemente, o non ci sono aggiornamenti, o non ci sono buone notizie", ha chiuso Petyx.