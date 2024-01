Noto - Il maltempo sta funestando anche Noto, dove diversi alberi sono stati sradicati da una violenta tromba d'aria. Il Ciclone Befana porta il maltempo, sarà crollo termico per tutto il weekend.

L'aria fredda di origine polare continentale, e in discesa da Nord-Est, è entrata in Italia dalla Porta della Bora sotto forma di venti sostenuti gelidi: le temperature caleranno in modo sensibile e gradualmente la colonnina di mercurio scenderà ovunque.