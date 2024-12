Margaret Spada, la mamma: “Il medico pensava che con due schiaffetti si sarebbe svegliata”

Roma - "Mia figlia non è andata su TikTok per scegliere il medico che avrebbe dovuto operarla". Sono le parole di Loredana Panarello, la mamma di Margaret Spada, morta a ventidue anni il 7 novembre scorso, dopo un'iniezione per un intervento di rinoplastica parziale. Ospite stasera da Bruno Vespa nella puntata di "Cinque minuti" in onda su Rai 1, ha tenuto a chiarire che "Margaret ha fatto delle ricerche sul web per scegliere il professionista al quale rivolgersi e solo dopo ha cercato la clinica sui social network, per guardare le foto e leggere le recensioni".

"Il dottor Procopio venne in ospedale e si giustificò con noi dicendo che aveva solamente iniziato a fare una punturina al naso – ha spiegato la mamma di Margaret – Ha detto che da lì mia figlia ha girato gli occhi e gli è sembrata svenuta, che hanno iniziato a prenderle la pressione e che non si sono resi conto si trattasse di una cosa seria. Il medico pensava che fosse svenuta e che con due schiaffetti si sarebbe svegliata; poi si è reso conto che non si riprendeva. Hanno provato a prenderle la pressione arteriosa, solo allora si sarebbero accorti che era grave e hanno chiamato i soccorsi. Non so nel mentre quanto tempo sia passato".

La mamma ha spiegato di aver supportato Margaret nella scelta del medico al quale si sarebbe affidata, per sottoporsi all'intervento: "Ha iniziato a fare delle ricerche in rete sei mesi fa, non ha fatto una scelta affrettata, era molto scrupolosa su tutto". I genitori hanno condiviso con lei il suo disagio. "La sua attenzione si è soffermata sui dottori Procopio, che hanno questa clinica all'Eur, lei voleva andare a Roma. Ci è sembrata una struttura seria, garantivano un ‘interventino', detto da loro, banale, della durata di venti minuti. Margaret non ha mai parlato con il dottore prima del giorno dell'intervento ma si è interfacciata sempre con la segretaria, che l'ha rassicurata. Abbiamo guardato le foto dei precedenti interventi e letto sui social network i commenti delle pazienti, che precedentemente si sono sottoposte all'intervento: erano tutti positivi. Per questo si è fidata". Il VIDEO.