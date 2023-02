Vittoria - Si terranno martedì 7 febbraio alle 16 nella chiesa pentecostale nella strada per Scoglitti i funerali di Gaudenzio Fortunato, morto stamani in un incidente in moto sul ponte del fiume Ippari, nello scontro con una Fiat Multipla.

Gaudenzio lascia la moglie e i genitori. Aveva 28 anni. Faceva l'operaio edile ed era un appassionato di moto.