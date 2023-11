Modica, camion centra in pieno un’auto che faceva inversione a U

Modica - Incidente stradale ieri sera sulla Modica mare. Subito dopo il Mulino Roccasalva, in prossimità della contrada Zappulla e in piena curva, un giovane alla guida di una utilitaria, convinto a quanto pare di aver sbagliato strada, ha proceduto con una inversione a U in piena curva e al buio. Dalle parte opposta è arrivato un camion che ha impattato con la vettura, prendendola in pieno, facendola roteare più volte e riducendola a un ammasso di lamiere.

I due giovani occupanti la vettura sono stati trasportati in ospedale al Maggiore di Modica. Le loro condizioni, a quanto pare, non sarebbero gravi anche se non mancano escoriazioni e fratture. Un miracolo che non sia finita peggio.