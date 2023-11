Preso il ladro di gasolio

Modica - Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria uno straniero con pregiudizi di polizia residente a Vittoria per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, elevando a suo carico anche verbali di contravvenzione al codice della strada per diverse violazioni.

In particolare, l’uomo che percorreva a bordo della sua autovettura la SS.194 direzione Ragusa, alla vista degli operatori di Polizia accelerava per sfuggire al controllo degli operatori della Polizia di Stato. L’auto in fuga veniva inseguita dalle pattuglie del Commissariato di P.S. di Modica fino Ragusa dove l’autovettura dopo aver effettuato diverse manovre pericolose a velocita sostenuta, viaggiando anche contromano, veniva bloccata e sottoposta a perquisizione. A bordo del veicolo gli Agenti rinvenivano una decina di bidoni contenenti circa 200 litri di gasolio di verosimile provenienza furtiva, atteso che il conducente non forniva giustificazioni valide sul possesso dell’ingente quantitativo di carburante.

L’uomo veniva accompagnato presso il Commissariato di Modica dove all’esito di ulteriori accertamenti veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi ed il carburante rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.