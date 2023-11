Tre opere rubate a un museo finiscono al mercatino delle pulci

Catania - Un 69enne di Aci Castello è stato denunciato dai carabinieri per il reato di ricettazione di opere d’arte. L’indagine è scattata in seguito a dei controlli nei mercatini delle pulci dove vengono immessi sul mercato anche oggetti rubati. Per tale ragione i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del 69enne – già con precedenti di polizia – che era stato segnalato come frequentatore di un mercatino di Catania. Durante la perquisizione, all’interno del garage sono stati trovati tre dipinti di olio su tela, con cornici di antica fattura, del valore complessivo di circa 100mila euro.

Una volta analizzati, è emerso dalla banca dati che i tre quadri fossero stati rubati il 3 aprile del 2013, nel museo civico Sebastiano Guzzone di Militello in Val di Catania.