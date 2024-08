Modica, incendio minaccia abitazioni e aziende a Balatelle. VIDEO

Modica - La squadra operativa del distaccamento di Modica è in azione dalle 15:15 in contrada Balatelle con la squadra dei vigili del fuoco di Santa Croce, i volontari di Protezione civile di Monterosso Almo e la squadra forestale. Scongiurato un incendio di vegetazione che rischiava di coinvolgere aziende ed abitazioni. L’intervento dell’elicottero ha consentito di intervenire nel canalone irraggiungibile per le squadre a terra per poi procedere alla bonifica definitiva.

I video dell'elicottero dei pompieri che insacca acqua del mare in contrada Arizza a Scicli.