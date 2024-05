È morta la donna ferita nell'incidente fra Giarre e Fiumefreddo

Catania - È morta la donna di 53 anni che lo scorso 8 maggio è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Rachel Cosentino, originaria del Brasile, si trovava in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza. Dopo l’incidente era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e i medici l’avevano sottoposta ad assistenza respiratoria, disponendo il ricovero nel reparto di Anestesia e rianimazione. Nei giorni scorsi gli organi della donna – fegato, cuore, reni e cornee – sono stati donati.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un uomo, che viaggiava insieme alla vittima. Sulla sua posizione si è creato un piccolo giallo dopo che l’uomo si era allontanato dal Pronto soccorso del Cannizzaro. Nelle ore immediatamente successive è stato ritrovato e riaccompagnato in ospedale.