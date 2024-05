Muore a 17 anni colpito da un fulmine Giuseppe Cacciapaglia

Bari - Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio di ieri sabato nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato colpito da un fulmine. La vittima si chiamava Giuseppe Cacciapaglia. Era impegnato, assieme al padre, in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale.

News Correlate Ragazzo di 17 anni colpito da un fulmine, morto per arresto cardiaco

Durante il nubifragio il 17enne è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Pare che il ragazzo sia riuscito a rialzarsi, ma è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.

La notizia della tragedia ha destato grande commozione. Il ragazzo frequentava il terzo anno all'istituto tecnico tecnologico Nervi Galilei di Altamura. La scuola ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio sui social. «La nostra comunità scolastica - si legge nella nota - è profondamente scossa a seguito di un tragico incidente occorso, nel pomeriggio odierno, a Santeramo, a un nostro alunno». Nel messaggio c'è anche un'immagine del ragazzo mentre gioca a calcio. «Giuseppe vivrai per sempre nei nostri cuori», c'è scritto.

Giuseppe giocava nell’Under 17 del Santeramo Calcio ed era una promessa del calcio. ““Corri Caccia corri, ogni domenica ti toccava correre e scontrarti con gli avversari, il calcio la tua passione, il silenzio un tuo pregio mai un lamento mai una parola fuori posto, eppure eri quello che più le prendeva, e noi a gioire della tua forza. C’è voluto un fulmine arrivato dal cielo a fermarti, quel cielo che da domani sarà il tuo campo da gioco, la tua terra, la tua casa lontano da noi fisicamente ma sempre presente nei nostri cuori. Corri Caccia corri”, il messaggio dei compagni di squadra.