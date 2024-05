"Papà morto per una buca, non è possibile"

Palermo -Si chiama Samuele Fuschi l’uomo morto questo pomeriggio a causa di un incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo, nella corsia laterale direzione Catania poco dopo Bonagia. La vittima, 39enne, era a bordo del suo scooter quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail per poi cadere rovinosamente per terra. L’impatto con l’asfalto sarebbe stato violento, l’uomo ha sbattuto la testa contro l’asfalto.

Da chiarire se il 39enne abbia perso il controllo dello scooter a causa della buca presente in viale Regione oppure perché ha cercato di evitarla. Tra le ipotesi c’è anche quella che la voragine si sia aperta a causa dell’impatto dello scooter contro l’asfalto. Sul posto sono presenti gli agenti dell’Infortunistica Stradale che avranno il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente autonomo. Una grande folla si è riversata sul logo della tragedia. Sono intervenute anche diverse pattuglie della Polizia di Stato. Fuschi lascia la moglie di 35 anni e quattro figli, tre femmine e un maschio di 18 anni. La più piccola ha quattro mesi. Nel video qui sotto il dolore del figlio.