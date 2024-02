Preso il ladro di arance

Vittoria - I carabinieri del N. O. R. – Aliquota Radiomobile, durante il controllo del territorio, notavano all’interno di un agrumeto una persona sospetta cogliere dagli alberi delle arance, pertanto decidevano di procedere al suo controllo. L’uomo, alla vista degli operanti, si dava alla fuga lasciando cadere in terra sacco contenente circa 20 kg di arance già colte.

Dopo essere stato raggiunto e fermato dai Carabinieri, l’uomo veniva dapprima identificato in C.A., vittoriese cl.78, e poi sottoposto ad accertamenti che permettevano di rinvenire sulla sua persona delle forbici. Assicurato l’uomo, i militari hanno effettuato una ispezione dell’agrumeto rilevando il danneggiamento della recinsione dell’agrumeto e, a poca distanza da dove l’uomo era stato visto cogliere le arance, un recipiente contenente ulteriori agrumi per un peso di circa 20 kg.

I Carabinieri, dopo aver accompagnato C.A. presso gli uffici per la redazione degli atti di rito, hanno sequestrato le forbici utilizzate per commettere il reato e riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario, ovvero proceduto nei confronti dell’uomo a deferirlo all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per furto aggravato.