Ragazzina 15enne suicida, la mamma: "Colpa dell'invidia delle compagnette"

Piazza Armerina, Enna - "Le sue compagne di scuola l’hanno umiliata, l’hanno fatta sentire nulla". A parlare è Johary Annaloro, la mamma di Larimar, la quindicenne che martedì pomeriggio si è impiccata nel giardino di casa. «Era una ragazza così solare, brava a scuola, era una campionessa di pallavolo. E, adesso, non c’è più. Vogliamo giustizia, chi sa parli".

Papà Roberto le stringe la mano: "Chiediamo che la magistratura faccia tutti gli accertamenti, non è possibile che una ragazza di quindici anni si tolga la vita".

Martedì a mezzogiorno i genitori sono stati chiamati dalla scuola. "Vostra figlia si sente male, venite a prenderla" e sono corsi al liceo: "Mi ha detto subito che non aveva vomitato — racconta la madre — mi ha spiegato che se ne stava andando solo perché aveva avuto una discussione con delle compagne. Non ha aggiunto altro, ha detto: «Poi, ti dico». Ma 45 minuti dopo era già morta". La procura per i minorenni di Caltanissetta indaga per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Potrebbe essere un caso revenge porn o di bullismo.