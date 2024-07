Rinviati i funerali, disposta autopsia per Salvatore Giompiccolo

Comiso - Sono stati rinviati i funerali di Salvatore Giompiccolo, all’anagrafe Antonino, l’operaio di 53 anni morto il primo luglio scorso a causa di in un incidente sul lavoro avvenuto nelle Cantine Avide di Comiso. La funzione, originariamente fissata per oggi nella chiesa di San Giuseppe, è stata rimandata poiché la salma è stata riportata nell’obitorio del cimitero di Comiso per l’autopsia disposta dalla procura.

Giompiccolo, conosciuto da tutti come Salvatore, lascia la moglie, non aveva figli. Era un uomo stimato dai colleghi e dagli amici per la sua laboriosità e gentilezza. Lavorava alle Cantine Avide da diversi anni, con mansioni di operaio addetto alla movimentazione merci. Stava aiutando l’autista di un autoarticolato, un uomo originario di Benevento, a fare manovra per uscire dal piazzale interno dell’azienda e immettersi sulla strada provinciale adiacente. Una procedura di routine, eseguita molte altre volte in passato senza problemi. Stavolta, però, qualcosa è andato storto: Giompiccolo è finito sotto le ruote del mezzo pesante, morendo sul colpo.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Comiso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non sarà semplice, dato che nell’area non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Bisognerà capire se la vittima si sia distratta o se l’autista abbia effettuato una manovra brusca e improvvisa, oppure se Giompiccolo possa essere inciampato cadendo rovinosamente a terra venendo poi travolto dal mezzo.