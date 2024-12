Roma, bimba di 9 anni mangia gli gnocchi al ristorante e muore

Roma - Una bambina di 9 anni è morta dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante. È successo giovedì 5 dicembre a Roma. Dopo aver pranzato fuori con i genitori, la bimba si è sentita male una volta tornata a casa. La piccola, secondo quanto riferisce La Repubblica, sarebbe stata colta da una violenta reazione allergica con spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie.

I genitori hanno quindi chiamato il 118, che ha portato la piccola all'ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco e le è stato praticato il massaggio toracico. Poi, con il precipitare delle condizioni cliniche, è arrivato il trasferimento d'urgenza al Gemelli. Ma nonostante gli sforzi dei medici, per lei non c'è stato nulla da fare.

Quel giorno Paola (è un nome di fantasia) con i genitori, era stata in un ambulatorio per essere sottoposta ad alcuni esami diagnostici mirati ad accertare la funzionalità dei polmoni, in particolare, una spirometria. Dopo i controlli clinici, mamma, papà e figlia, a pranzo in un ristorante, per la piccola avevano ordinato un piatto apparentemente sicuro: gnocchi di patate. Qualcosa, però, potrebbe essere andato storto. Secondo le prime ipotesi, proprio quel piatto potrebbe esserle stato fatale. Tornata a casa con i genitori, Paola ha cominciato subito a sentirsi male. I primi sintomi si sono manifestati con spasmi violenti, nausea, vomito, difficoltà respiratorie. I genitori, allarmati, hanno chiamato i soccorsi. Già in casa e poi in ambulanza, l’equipaggio del 118, si è subito reso conto di trovarsi di fronte a un caso grave. A sirene spiegate, la bambina è stata trasportata nel Pronto soccorso più vicino, quello del Policlinico Casilino dov’è arrivata in arresto cardiaco. È stata rianimata con un massaggio toracico. Dopo i primi soccorsi vitali e di fronte al precipitare delle condizioni cliniche, i medici hanno deciso di dirottare la piccola al Gemelli. Qui, nonostante gli sforzi del personale sanitario, Paola è arrivata ormai senza vita.

Il ristorante dove Paola aveva pranzato è ora al centro delle prime verifiche e delle potesi su cosa possa aver scatenato la reazione fatale. Sarà necessario capire se il locale abbia rispettato le norme sulla segnalazione degli allergeni, se vi siano state contaminazioni in cucina o se un errore umano abbia giocato un ruolo in questa tragedia.