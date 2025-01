Scicli, un’anziana finisce vittima della truffa del finto carabiniere

Scicli - Finisce vittima della truffa del finto carabiniere. Un nuovo caso a Scicli.

È accaduto a una anziana residente nel centro storico che ha consegnato soldi e oggetti d’oro a una donna che si era presentata per nome e per conto di un finto carabiniere. I fatti. Una donna riceve la telefonata di una persona che si presenta come un sottoufficiale dei carabinieri in servizio, un maresciallo dell’Arma. Avrebbe informato l’anziana che il figlio aveva avuto un incidente che gli aveva procurato l’arresto. Arresto che poteva rientrare solo se fosse stata pagata una cauzione. A stretto giro, si è subito presentata una complice del finto carabiniere che ha recuperato la merce pattuita tra denaro e oggetti d’oro.

È l'ennesima truffa din questo genere in Sicilia.