Truffa finto carabiniere e finto avvocato, donna 50enne derubata dei gioielli

Canicattì, Agrigento - “Suo marito ha avuto un incidente a Messina”, è iniziata così la conversazione tra un finto carabiniere e una donna di 50 anni, che è stata vittima del raggiro del finto incidente. La donna, che vive a Canicattì, in provincia di Agrigento, per aiutare il marito ha consegnato i preziosi che aveva in casa, ma solo dopo ha scoperto di essere stata truffata.

La donna ha ricevuto la telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere, il finto agente ha raccontato alla donna che il marito aveva avuto un incidente a Messina; per rendere la storia ancora più credibile è entrato in scena anche un finto avvocato. Quest’ultimo ha spiegato alla donna che pagare avrebbe evitato i guai giudiziari al marito. Pochi minuti dopo il finto carabiniere si è presentato ha preso il provento della truffa ed è fuggito. La scoperta del raggiro è stata fatta qualche ora dopo. La donna non ha potuto far altro che denunciare. I militari hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi.