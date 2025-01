Etna, la vittima di 60 anni era un industriale: Nicola de Cardenas presidente Assolombarda Pavia

Catania - Era un personaggio molto noto il 60enne morto ieri sull’Etna in un incidente di montagna distinto da quello nel quale ha perso la vita il catanese Danilo Marletta. Si tratta di Nicola de Cardenas, 60 anni appunto, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell’azienda Decsa di Voghera (Pavia). Ieri non era stato possibile identificarlo, oggi è arrivata la conferma. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorritori, ma per de Cardenas non c’è stato nulla da fare. È stato recuperato tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri dovesarebbe scivolato mentre era assieme ad altre persone impegnato in un’escursione. L’uomo sarebbe caduto battendo la testa su del ghiaccio. E’ stato soccorso assieme a un’altra persona che era con lui, che non è chiaro se fosse ferita o abbia avuto un malore. I due sono stati sollevati con il verricello dai vigili del fuoco a bordo dell’elicottero Drago Vf165. Il 60enne è stato portato all’ospedale Cannizzaro, ma quando è arrivato i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La notizia della morte ha destato commozione in particolare negli ambienti dell’imprenditoria locale.De Cardenas è stato il principale artefice dell’adesione di Pavia, nel 2021, ad Assolombarda. Classe 1964, si era laureato in Economia aziendale alla Bocconi. Nipote del fondatore della Decsa Srl Giulio de Cardenas, era amministratore delegato dell’impresa vogherese che progetta, produce e commercializza impianti di raffreddamento. Presidente di Confindustria Pavia dal 2017, ha gestito la fusione della associazione Pavese con Assolombarda. Viveva a Milano con la moglie Sofia, lascia due figli.