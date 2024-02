Vittoria, ucciso dentro casa un ragazzo di 23 anni, Giovanni Russo

Vittoria - Nuovo terribile fatto di sangue stasera, 27 febbraio, a Vittoria, dove un uomo è stato ucciso nella sua casa. La vittima è un vittoriese classe 2001, un ragazzo di appena 23 anni. Si chiama Giovanni Russo.

L'omicidio è avvenuto poco dopo le 21 di stasera in via Colle D'Oro, al quartiere Maritaggi, non lontano dall'ospedale Guzzardi, dove i residenti hanno udito distintamente lo sparo di più colpi di arma da fuoco.

L’omicida sarebbe riuscito a fuggire ed è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Il cadavere è ancora sul posto e si attende l’arrivo della scientifica per i rilievi.

La zona in cui si è verificato il conflitto a fuoco che ha causato la morte di Giovanni Russo, questo il nome della vittima di 23 anni in fase di identificazione, è stata cinturata dai carabinieri. L’obiettivo è di cristallizzare la scena del crimine. Sul posto si è già portata una delle 4 sostitute, la dottoressa Ottavia Polipo, che compongono l’ufficio del procuratore. Dalle prime frammentarie notizie, sembra che la vicenda sia da ricondursi nell’ambito dello spaccio di droga, verosimilmente cocaina. L’uomo è stato ucciso dentro l’abitazione di via Colle D’Oro.

Sul posto polizia e carabinieri. Conducono le indagini i militari dell'Arma.

Foto Fabio Baglieri