Sparatoria nel rione Sperone a Palermo, un morto e un ferito

Palermo - Si torna a sparare a Palermo: un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito allo Sperone. La vittima è Giancarlo Romano, 37 anni. È successo in una traversa di via XXVII Maggio, a poca distanza da corso dei Mille. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell'ordine, sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito con codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla: è stato raggiunto dai colpi di pistola soprattutto all'addome.

In via XXVII maggio anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. L'area, in cui c'è molta tensione e sono presenti gli amici e i familiari della vittima, è anche sorvolata da un elicottero. Indaga la squadra mobile.