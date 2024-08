Tragedia sfiorata in via Bari a Donnalucata. Scontro fra auto, una cappotta

Scicli - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi stanotte in via Bari a Donnalucata, dove due auto si sono scontrate in centro storico e una è cappottata. Complice l'alta velocità, un'auto ha fatto da leva sull'altra ribaltandola su un lato.

Se un pedone si fosse trovato a passare il bilancio poteva diventare tragico. È successo in via Bari, all’incrocio con via Regina Margherita. Le auto sono una Panda e una Lancia Y. Il personale del 118 ha prestato soccorso, un ferito è stato immobilizzato con tutore cervicale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.