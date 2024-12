Travolta da uno scooter, muore Catena Russo

Taormina - Tragico esito per l’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Strada statale 114 a Sant’Alessio Siculo. La donna rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da uno scooter si è spenta nella notte all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, a causa dei traumi riportati.

La vittima è Catena Russo, 58 anni, originaria di Roccafiorita, che viveva a Santa Teresa di Riva con la famiglia. Nell’impatto con il mezzo a due ruote, condotto da un 17enne di Furci Siculo, aveva subìto la frattura scomposta della gamba destra e un trauma cranico ed era stata condotta in codice rosso dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Taormina, dove purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto dopo mezzanotte, gettando nello sconforto i familiari e quanti la conoscevano. Sull’incidente sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo, che ieri sera hanno effettuato i rilievi del sinistro e stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, visionando anche i filmati delle telecamere posizionate in zona per ricostruire l’impatto avvenuto mentre la donna stava attraversando la strada.