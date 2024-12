Scicli - Il motivo del rinvio dei funerali. È stata disposta l’autopsia sul corpo di Valerio Pacetto, il 17enne di Scicli che aveva lottato tra la vita e la morte, ricoverato da 4 mesi al Policlinico di Catania, spirato venerdì scorso. Valerio era stato trasferito nell’ospedale etneo per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si era verificato lo scorso 20 agosto, intorno alle 21:30, in contrada Balatelle, sulla vecchia strada che collega Scicli con Cava D’Aliga. Era in sella al suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia quando è stato investito da un'auto condotta da un 18enne di Scicli.

Le condizioni del 17enne sono apparse subito gravi. Dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Modica, era stato deciso il suo trasferimento a Catania. Sabato l'annuncio dei funerali per la giornata di oggi, poi rinviati sine die in attesa dell'autopsia, la cui autorizzazione è arrivata oggi.