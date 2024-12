Esplosione Aprilia, chi sono le vittime: il dramma di Giovanni Raffa, morte la moglie e la nipotina

Aprilia, Latina - Potrebbe non essere definitivo il bilancio della tragica esplosione di ieri pomeriggio poco prima delle 18 in un'abitazione di via Apollo 6, periferia di Aprilia. A seguito della deflagrazione sono morte la 73enne Laura Di Petrillo, la nipotina dodicenne Carlotta Marinangeli e nella notte è stata trovato il corpo di un'altra donna, la 60enne Ornella Clementini. Ferito in maniera molto grave il nonno, Giovanni Raffa di 79 anni, ex consigliere comunale.

News Correlate Esplosione e crollo in una villetta di Aprilia, morte una ragazza di 13 anni e la nonna

In quel momento in casa vi erano i due nonni e la nipotina in attesa dei genitori. L'altra parte dell'abitazione, fortunatamente, era vuota. La deflagrazione ha investito completamente la villa causando il crollo di un muro e quello di un piano interno. Nonna e nipotina sono state trovate nel seminterrato. Per loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Pochi istanti dopo il boato, gli altri residenti di via Apollo sono usciti in strada e lanciato l'allarme. La villa era crollata in parte e un incendio che stava bruciando l'abitazione dall'interno. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco di Aprilia e di Latina e gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze. Poi sono arrivati anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada, bloccando il transito. Giovanni Raffa è stato trovato ferito ed in gravi condizioni. È stato estratto dalle macerie dai pompieri e poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno caricato a bordo di un'ambulanza e poi trasferito in ospedale dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora gravi. I vigili del fuoco, impegnati anche a spegnere l'incendio provocato dall'esplosione, hanno poi rinvenuto nel seminterrato i corpi della nonna e della bambina. Purtroppo, all'arrivo dei pompieri, non c'era più alcuna speranza di salvare loro la vita. Intanto alcuni residenti di via Apollo hanno contattato anche l'altra famiglia che viveva nella villetta e che, al momento dell'esplosione, non si trovava in casa. Marito e moglie, infatti, si erano recati nel pomeriggio dal medico e hanno così scampato fortunatamente alla tragedia. Mentre le operazioni di spegnimento del rogo che ha devastato la villa bifamiliare continuavano, i vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un cane che si trovava nella villa, in via Apollo è poi arrivato anche il tenente colonnello dei carabinieri di Aprilia Paolo Guida che ha dato avvio alle indagini per ricostruire le circostanze in cui è avvenuta l'esplosione.

Una delle prime ipotesi dei vigili del fuoco è che, per ragioni ancora al vaglio, il seminterrato, collegato al serbatoio di gpl esterno, si sia saturato di gas fino ad esplodere. Una deflagrazione terrificante che ha fatto crollare il piano terra della villa. Più tardi in via Otello si è portato anche il magistrato di turno che ha aperto un'inchiesta per appurare le cause della tragica esplosione. La notizia della morte della nonna e della nipotina in poche ore si è sparsa in tutta la città. Anche perché la famiglia ad Aprilia è molto conosciuta. Il nonno, Giovanni Raffa, è l'attuale commissario comunale della Lega e consigliere comunale di lungo corso. Dopo qualche anno rimasto fuori dall'assise consiliare, nel 2023 era riuscito a farsi rieleggere in consiglio comunale, all'interno della coalizione di centrodestra guidata dall'ex sindaco Lanfranco Principi. Raffa era il consigliere più anziano. Nel 2007 fu tra i promotori della nascita dell'associazione degli irpini di Aprilia.