Chiude il bar Venezia a Ragusa, chiude Ragusa

Ragusa - Chiude il bar Venezia, lo storico bar della zona Palazzello. Un pezzo di storia Ragusana se ne va, dopo 58 anni di onorata carriera. Da qualche giorno la notizia è apparsa sui social e tantissimi sono stati i messaggi dei ragusani che hanno commentato il loro dispiacere la chiusura della storica attività che si trova nella zona Palazzello, nella centrale via Archimede.

Il bar gestito dalla famiglia Cascone per 58 anni è stato un punto di riferimento per tante famiglie ragusane e generazioni di avventori. Il titolare, Salvatore Cascone, spiega che per lui è arrivato il momento della pensione e così il locale verrà messo in vendita. Riproponiamo qui una nostra intervista del 2019 a Enzo Di Pasquale, sulla progressiva morte del centro storico di Ragusa.