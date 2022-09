Made in Sicily, l'export su Amazon vale 25 milioni

Roma - Vale 800 milioni di euro il made in Italy esportato nel 2021 dalle oltre 20mila pmi italiane con una vetrina su Amazon: lo rivela il report 2022 del colosso Usa dell’e-commerce. In 12 mesi hanno venduto oltre 200 prodotti al minuto e l’export, solo attraverso questo canale online, è cresciuto del 25% a 800 milioni di cui 60 pescati in mercati extra-Ue. Complessivamente, le oltre 20mila realtà imprenditoriali su Amazon.

Le 5 categorie di maggior successo all'estero sono state, nell’ordine: Casa e Cucina, Bellezza, Sport e Tempo libero, Industria e Scienza; Salute e Cura della persona. La Lombardia è prima tra le regioni, con un valore di oltre 125 milioni; seguono la Campania (120) e, staccato, il Lazio (70). La Sicilia è nona in classifica, con circa 25 mln. Lombardia e Campania primeggiano anche per numero di aziende, rispettivamente con 3.250 e 2-750 imprese attive su Amazon a testa. L’Isola è sempre al nono posto, insieme alla Toscana, con 1.250.