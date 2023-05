Ragusa superiore, ha chiuso anche il locale Agrodolce

Ragusa - Prosegue l'inesorabile depauperamento commerciale di Ragusa superiore. Ha chiuso anche la sala da té Agrodolce, in via San Giovanni. E lo fa con un annuncio triste, pubblicato ieri: "Oggi è il primo giorno di un cambiamento per noi molto importante. Agrodolce ha chiuso definitivamente e, sebbene sia stata una decisione ponderata e desiderata da parte nostra, facciamo questo passo con una punta di tristezza in più. Abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo trovato tanti nuovi amici e abbiamo avuto la conferma di tanto affetto! Siete passati in tanti e molti di voi ci hanno lasciato il ricordo di come hanno vissuto questa lunga esperienza con noi; ci avete fatto commuovere e ci avete dato la certezza che otto anni non sono stati del tempo sprecato ma un viaggio che rimarrà dentro per tutta la vita, sia a noi che a tutti voi. Grazie di tutto".

