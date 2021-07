Sicilia, rincorsa all’affitto: +81% negli ultimi 6 mesi

Ragusa - Tornano a crescere, nel primo semestre 2021, le ricerche di immobili in affitto. Casa.it conferma oggi il trend individuato a inizio mese, analizzando i clic sul proprio portale: +58% rispetto al primo semestre sia del 2019 che del 2020. L’interesse è rivolto soprattutto al residenziale (+62%) e solo in seconda battuta per commercio e vacanze.

Gran parte delle richieste di affitti si concentra ancora al Nord ma, negli ultimi 6 mesi, la crescita maggiore si è registrata sulle Isole (+78%) e in particolare in Sicilia (+81%); seguita dal Nord Ovest (+74%) e il resto del Sud (+58%).