Welfare Champion 2021, 105 vincitori: solo 2 in Sicilia, uno è Natura Iblea

Ispica - Sono 105 le imprese Welfare Champion 2021 che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index Pmi: storie straordinarie di aziende e startup che si sono impegnate su temi rilevanti per il Paese, dal punto di vista sociale oltre che produttivo. Realtà caratterizzate da numerose iniziative, che si sono distinte in per l’impatto significativo sul tessuto delle comunità interne ma anche esterne all'impresa. L'iniziativa è promossa da Generali Italia con il patrocinio della presidenza del Consiglio e la partecipazione delle principali Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio.

La premiazione è avvenuta oggi, a Roma. La sesta edizione ha coinvolto oltre 6.000 imprese italiane di tutti i settori produttivi e di ogni dimensione e, delle 105 vincitrici, solo due sono siciliane: la Abici Onlus, una cooperativa palermitana; e la Natura Iblea di Ispica, ormai da anni abbonata al riconoscimento. La società agricola ragusana coltiva a ortofrutta 200 ettari di terreno in serre e pieno campo, occupando circa 160 dipendenti, grazie a un impianto fotovoltaico da 200Kwh che la rende completamente autonoma per l’energia elettrica. Un'ottima "patente verde" da esibire sul mercato italiano ed europeo con cui lavora.